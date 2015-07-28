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    Каборе близок к переходу в «Спартак»

    Полузащитник краснодарской «Кубани» Шарль Каборе, по информации «Спорт-Экспресса», с существенной долей вероятности продолжит карьеру в московском «Спартаке». Именно неизбежный трансфер игрока стал причиной его отсутствия в заявке на два первых матча РФПЛ.
    Уже известно, куда пойдут деньги, вырученные от продажи африканца: на погашение долгов, в т.ч. и по зарплате работникам клуба.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2015 23:00
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    Комментарии (32)
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    proеzd2
    1438153109
    с опозданием но идет.
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    InsaneClown
    1438158435
    Получше Ромуло будет
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    karacupa
    1438158485
    Уйдет и ладно...спасибо за игру однако если нет желания то лучше отпустить...Удачи тебе,Кабореев ))))))
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    qasi34
    1438161038
    я рассылаю спам, я дурачок
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    Павлюченко 13
    1438162625
    Не заиграет он в Спартаке!
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    nahan
    1438168240
    Аленичеву виднее...
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    REDAT
    1438175706
    Хороший игрок Каборе жаль, что уходит из \"Кубани\"!!!!!!
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    СМЕРШiРУ
    1438184695
    Ну вот и ещё одного " своего" темнокожего игрока возвращает дима и компания в родные пенаты................ слов больше нет........
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    makkie
    1438189279
    Если это правда и ничего не сорвется, то Каборе реально будет к месту! Тогда опорная зона в Спартаке будет на замке.
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    ologreds
    1694997524
    numo437061
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