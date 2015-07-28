Каборе близок к переходу в «Спартак»

Полузащитник краснодарской «Кубани» Шарль Каборе, по информации «Спорт-Экспресса», с существенной долей вероятности продолжит карьеру в московском «Спартаке». Именно неизбежный трансфер игрока стал причиной его отсутствия в заявке на два первых матча РФПЛ.





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