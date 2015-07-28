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    • Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью против «Фенербахче»

    Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью против «Фенербахче»

    Старт в Лиге чемпионов, наряду с ЦСКА, во вторник взял и украинский «Шахтер», у которого соперник все же посильнее будет. Тем более, если учитывать мощную трансферную компании турецкого клуба. За «горняков» же слово брали богатый еврокубковый опыт, знающий тренер и стабильный состав. Они позволили гостям уехать из Стамбула с нулевой ничьей, которая, тем не менее, отдает «поул-позицию» перед львовской встречей «Фенербахче».

    28 июля. Стамбул. Стадион «Шюкрю Сараджоглу»
    Фенербахче (Турция) – Шахтер (Украина) – 0:0
    Фенербахче: Демирель, Калдырым, Кьяер, Алвеш, Топал (Мейрелеш, 64), Соуза, Диего (Стох, 84), Нани, Эркин, Соу (Ван Перси, 68), Фернандао.
    Шахтер: Пятов, Срна, Ордец, Шевчук, Ракицкий, Тейшейра, Фред (Малышев, 90), Марлос (Эдуардо, 76), Степаненко, Гладкий, Тайсон (Коваленко, 79).
    Предупреждения: Алвеш, 4; Стох, 84.
    Судья: Жорже Соуза (Португалия).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    28.07.2015 22:54
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    Комментарии (28)
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    DavideSanton
    1438115906
    Как бы Шахтер не поплатился за уйму профуканых голевых моментов
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    maluk
    1438119083
    Плохо... не забили на выезде, отя могли.
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    Associazione Calcio Milan
    1438121602
    Порвем турков в ответном матче!
    Ответить
    Dan78
    1438121706
    Удачи Шахтеру в ответке, будет не легко
    Ответить
    body
    1438147500
    удачи Шахте !
    Ответить
    Павлюченко 13
    1438162582
    Вперед Донбасс!
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    Jarvis
    1438166284
    Ну вот , что и следовало ожидать от турков, по другому обыграть не могут По мнению турецкого гранда, «Шахтер» не имел права выпускать на поле футболиста, находящегося под подозрением УЕФА. «Фенербахче» намерен обжаловать результат первого матча (0:0) и добиться технического поражения для «горняков».
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    summer2014
    1438167877
    Платёжка за ГАЗ. 18.07.13 - 14 кубов - 11,06 гривен. 18.07.15 - 14 кубов - 100,58 гривен. Правда Янукович "редиской" был?
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    nahan
    1438168205
    Самый плохой результат, не знаешь, что будет в ответном матче.
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    ologreds
    1694997524
    numo437060
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