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    Диаби стал игроком «Марселя»

    Французский «Марсель» проинформировал общественность в своем «твиттере», что бывший игрок лондонского «Арсенала» Абу Диаби стал «южанином». Футболист переехал на родину в качестве свободного агента. Контракт полузащитника рассчитан на два года.
    Отметим, что на Туманном Альбионе Диаби прослыл крайне травматичным спортсменом, хотя, как считают эксперты, обладает всеми необходимыми качествами, чтобы играть в футбол на самом высоком уровне.

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    Источник: Twitter

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    28.07.2015 22:34
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    Комментарии (6)
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    Magic Man
    1438114142
    Удачи в новом клубе,Абу! Надеюсь,что травмы обойдут стороной.
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    Mr Siberian
    1438114388
    Марсель его также не будет видеть на поле, как не видели его мы.
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    MarkN1007
    1438116465
    мда через месяц полтора опять травма---вангую
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    nahan
    1438168109
    АПЛ не для него, слишком атлетичный футбол...
    Ответить
    YRunner
    1438184534
    Будь здоров! Удачи в Марселе!
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    ologreds
    1694997524
    numo437058
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