Венгер не знает, насколько усилились соперники «Арсенала» по АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер подвел промежуточные итоги трансферного окна для его команды, сообщает «Дэйли Стар».
«Надеюсь, сможем бороться за титул. Мы стали сильнее, но мне неведомо, насколько усилились конкуренты. Наш Петр Чех сейчас в хорошей форме, но, вполне вероятно, он станет еще лучше. Что касается Алексиса Санчеса, то он, полагаю, проведет сезон не хуже предыдущего», – заявил наставник.
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