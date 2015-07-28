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    • Венгер не знает, насколько усилились соперники «Арсенала» по АПЛ

    Венгер не знает, насколько усилились соперники «Арсенала» по АПЛ

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер подвел промежуточные итоги трансферного окна для его команды, сообщает «Дэйли Стар».
    «Надеюсь, сможем бороться за титул. Мы стали сильнее, но мне неведомо, насколько усилились конкуренты. Наш Петр Чех сейчас в хорошей форме, но, вполне вероятно, он станет еще лучше. Что касается Алексиса Санчеса, то он, полагаю, проведет сезон не хуже предыдущего», – заявил наставник.

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    Источник: Daily Star

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    28.07.2015 22:12
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    Комментарии (11)
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    Катя Бурова
    1438111286
    Да не сможете вы бороться за титул. Клоун французский. Лет 10 вы уже не боретесь за титул и только пудрите мозги своим фанатам
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    CombatFrog
    1438112407
    Каждый год новый состав причем мощный классный сыгранный но под конец первого круга внизу... Вообщем как СПАРТАК. Хотя в новый Спартак хочется верить
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    dimagas1
    1438112761
    Ливерпуль и МЮ пол команды обновили))) МС пока что не сильно, Челси включил эконом-режим)))
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    alexov222
    1438113300
    веняверим)) для венгера 4-ое место это титул...хотя если быть честным, 3-е по силам будет поторить
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    Mr Siberian
    1438114303
    Специально заливает)
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    sir_Alex
    1438114425
    Скоро узнает
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    Luis Figo
    1438114848
    как всегда 3-4 место гарантировано вам ))
    Ответить
    112910415
    1438143647
    в газетах всё есть
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    nahan
    1438167948
    Неужели стареет генерал?..
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    ologreds
    1694997525
    numo437055
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