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    «Андерлехт» не оставляет попыток приобрести Буссуфа

    Бельгийский «Андерлехт» сделал новое предложение московскому «Локомотиву» о покупке полузащитника россиян Мубарака Буссуфа. «Железнодорожники» планируют выручить за африканца 2,5 миллиона евро, но брюссельцы все равно пытаются сбить цену. Сейчас «Андерлехт» ждет ответа из Москвы, сообщает dhnet.be.
    Ранее генеральный менеджер бельгийского клуба во всеуслышание заявил, что отказывается от приобретения Буссуфа ввиду завышенной стоимости.

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    28.07.2015 20:42
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    Комментарии (4)
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    AlexKein
    1438106938
    Совсем обнаглели
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    nahan
    1438167652
    Обнаглели уже, паровоз за команду не считают...
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    Vector
    1438218152
    Бельгия, вы вообще понимаете, что в любом случае вы в ...! Либо карлота будет бегать за вас, либо не за вас. И так и сяк, вы многое потеряете)))
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    ologreds
    1694997524
    numo437047
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