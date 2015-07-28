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    • Акинфеев не может сохранить ворота «сухими» в ЛЧ 28 игр подряд

    Акинфеев не может сохранить ворота «сухими» в ЛЧ 28 игр подряд

    Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поставил очередной антирекорд Лиги чемпионов: вратарь уже 28-ю встречу подряд не может сохранить ворота в неприкосновенности. Это случилось во вторник в матче 3-го квалификационного раунда против пражской «Спарты».
    Последний раз армеец уходил с поля «сухим» в Лиге чемпионов 1-го ноября 2006-го года, когда ЦСКА в гостях сыграл вничью с лондонским «Арсеналом».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    28.07.2015 19:39
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    Комментарии (34)
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    sir_Alex
    1438114102
    Да уж
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    Adler angriff
    1438115209
    Есть повод для гордости.
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    DXTK
    1438115910
    От великого до смешного всего один рекорд. Все игроки так или иначе оставляют память о себе в ЛЧ так и Акинфеев постарался на славу.
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    mondm
    1438122942
    И кому нужна это статистика , может вон ккомов не может хезать уже 34 дня и что ?
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    mondm
    1438122978
    Пока только Зенит и лажал
    Ответить
    Диктор
    1438138888
    А кто это-Акинфеев??????
    Ответить
    Павлюченко 13
    1438161283
    В матче со Спартой к нему претензий нет!
    Ответить
    nahan
    1438167470
    Стоял Акинфеев хорошо, в голах нет его вины.
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    valeh172
    1438193516
    А есть статистика сколько игр подряд он не может сохранить штаны сухими.
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    ologreds
    1694997526
    numo437040
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