Креспо стал игроком «Астон Виллы»

«Астон Вилла» подписала контракт с защитником «Кордовы» Хосе Анхелем Креспо на три года, сообщается на официальном сайте клуба. Сумма трансфера не известна. Футболист уже прошел медосмотр и присоединился к партнерам по новой команде.



«Хосе – это игрок, за которым мы следили некоторое время и очень рады. что смогли его приобрести. Он опытный футболист, поигравший в Примере и Серии А, двух сильнейших лигах в Европе, и с его слов я знаю, что он не может дождаться времени, когда начнeт выступать за «Астон Виллу», – приводятся слова главного тренера Тима Шервуда в сообщении на сайте команды.



В минувшем сезоне испанской Примеры Креспо провел 27 матчей, в которых не отметился результативными действиями.





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