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    Креспо стал игроком «Астон Виллы»

    «Астон Вилла» подписала контракт с защитником «Кордовы» Хосе Анхелем Креспо на три года, сообщается на официальном сайте клуба. Сумма трансфера не известна. Футболист уже прошел медосмотр и присоединился к партнерам по новой команде.

    «Хосе – это игрок, за которым мы следили некоторое время и очень рады. что смогли его приобрести. Он опытный футболист, поигравший в Примере и Серии А, двух сильнейших лигах в Европе, и с его слов я знаю, что он не может дождаться времени, когда начнeт выступать за «Астон Виллу», – приводятся слова главного тренера Тима Шервуда в сообщении на сайте команды.

    В минувшем сезоне испанской Примеры Креспо провел 27 матчей, в которых не отметился результативными действиями.


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    Источник: ФК «Астон Вилла»

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    28.07.2015 18:12
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    Комментарии (6)
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    серИт
    1438096936
    кресло слуцкого
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    qasi32
    1438100243
    я рассылаю спам, я дурачок
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    KARE
    1438109485
    Я в ШОКЕ !!!
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    nahan
    1438167175
    Чудак какой-то...
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    sava1984
    1438242923
    Посмотрим!
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    ologreds
    1694997526
    numo437033
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