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    Венгер хочет видеть Бускетса в «Арсенале»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер попросил руководство клуба выделить деньги на приобретение полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса, сообщает источник.

    Французский специалист намерен предложить 27-летнему испанцу ключевую позицию в полузащите. Лондонский клуб намерен узнать позицию Бускетса по возможному переходу в «Арсенал».

    Напомним, что недавно футболист продлил контракт с каталонским клубом до 2019 года.

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    Источник: Sport.es

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    28.07.2015 17:59
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    Комментарии (23)
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    Elves
    1438097176
    Не нужен этот оскароносник.
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    qasi32
    1438100247
    я рассылаю спам, я дурачок
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    barcelonistas
    1438102369
    А в "Барселоне" у него не ключевая позиция в полузащите? В принципе основополагающий игрок. Не продается.
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    Mr Siberian
    1438103188
    Сдаётся мне что не только один Венгер хочет его видеть в Арсенале)
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    mphuZ
    1438103505
    зачем нам этот испанский артист в команде ? в полузащите вроде как хватает престарелых испанцев.. нужно что-то свежее и помощнее!
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    JI e x a
    1438114593
    ну и зачем нам этот клоун? чтобы Арсенал првратился в Барселону, и все начали валяться по полю и кривляться? Нет уж, пусть сидит в своем театре
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    Luis Figo
    1438114735
    Аха шаззз, если предложите лям 50-60 подумаем!
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    Nazi
    1438115209
    Какой на х... бускетс... Нам нужны мужики, а не театральные ЛГБТ :)
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    nahan
    1438166876
    Венгер в поиске, вот и заносит иногда по ошибке не туда...
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    ologreds
    1694997526
    numo437032
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