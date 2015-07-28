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    Набиуллин не перейдет в «Зенит»

    Член попечительского совета «Рубина», министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что защитник казанского клуба Эльмир Набиуллин не уйдет из команды в текущее трансферное окно. Ранее сообщалось о его возможном трансфере в «Зенит».

    «Никто никуда не уходит, мы стоим за своих футболистов. У него (Набиуллина) контракт с «Рубином», он будет играть. У нас есть еще ребята на подходе, которые могут играть в основе. Тренд, который мы наметили, когда я еще работал в клубе и со сменой руководства, – делать ставку на доморощенных игроков.

    Сегодня в «Рубине» уже играют наши ребята, это делает наши задумки реальностью. Виталий Мутко подчеркнул, что модель «Рубина» с точки зрения развития футбола в стране – это очень успешный проект», – приводит слова Леонова ТАСС.

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    Источник: ТАСС

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    28.07.2015 17:26
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    Комментарии (9)
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    порт
    1438094179
    На нет, и пол литра нет.
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    серИт
    1438094209
    нае балин
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    shinnik
    1438095448
    Чёта админресурс переклинивает.. а когда выборы?
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    KBR-07
    1438095826
    Рубин опомнился,когда полкоманды в Зеню продал!)
    Ответить
    112910415
    1438095950
    САМ Мутко подчеркнул?!
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    qasi32
    1438100264
    я рассылаю спам, я дурачок
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    kazantim
    1438107452
    Как бы в фнл не улететь с таким проектом. Свои ребята это хорошо. Но сильные леги должны быть в любом случае.
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    ologreds
    1694997526
    numo437029
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