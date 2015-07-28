Набиуллин не перейдет в «Зенит»

Член попечительского совета «Рубина», министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что защитник казанского клуба Эльмир Набиуллин не уйдет из команды в текущее трансферное окно. Ранее сообщалось о его возможном трансфере в «Зенит».



«Никто никуда не уходит, мы стоим за своих футболистов. У него (Набиуллина) контракт с «Рубином», он будет играть. У нас есть еще ребята на подходе, которые могут играть в основе. Тренд, который мы наметили, когда я еще работал в клубе и со сменой руководства, – делать ставку на доморощенных игроков.



Сегодня в «Рубине» уже играют наши ребята, это делает наши задумки реальностью. Виталий Мутко подчеркнул, что модель «Рубина» с точки зрения развития футбола в стране – это очень успешный проект», – приводит слова Леонова ТАСС.



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