Григорьянц: «КДК рассмотрит «неподобающее поведение» «Амкара» в матче с «Рубином»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС рассмотрит грубую игру футболистов пермского «Амкара» в матче второго тура чемпионата России с казанским «Рубином», заявил глава КДК Артур Григорьянц, слова которого передает «Р-спорт».



«Амкар» в воскресенье на выезде обыграл «Рубин» со счетом 2:0. Пермская команда в этом матче получила шесть желтых карточек. Заседание КДК состоится в среду и начнется в 14:00 по московскому времени.



«Второй тур получился относительно спокойным. На заседании будут рассматриваться вопросы со скандированием, использованием и бросанием пиротехнических изделий, выход болельщика на поле в матче «Урал» – «Зенит» (1:4), выход за пределы технической зоны, а также неподобающее поведение команды – шесть предупреждений у «Амкара». По итогам матча «Краснодар» – «Спартак» (0:1) (будет рассмотрено) только использование и бросание пиротехники», – сказал Григорьянц.



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