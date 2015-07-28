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    • Григорьянц: «КДК рассмотрит «неподобающее поведение» «Амкара» в матче с «Рубином»

    Григорьянц: «КДК рассмотрит «неподобающее поведение» «Амкара» в матче с «Рубином»

    Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС рассмотрит грубую игру футболистов пермского «Амкара» в матче второго тура чемпионата России с казанским «Рубином», заявил глава КДК Артур Григорьянц, слова которого передает «Р-спорт».

    «Амкар» в воскресенье на выезде обыграл «Рубин» со счетом 2:0. Пермская команда в этом матче получила шесть желтых карточек. Заседание КДК состоится в среду и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Второй тур получился относительно спокойным. На заседании будут рассматриваться вопросы со скандированием, использованием и бросанием пиротехнических изделий, выход болельщика на поле в матче «Урал» – «Зенит» (1:4), выход за пределы технической зоны, а также неподобающее поведение команды – шесть предупреждений у «Амкара». По итогам матча «Краснодар» – «Спартак» (0:1) (будет рассмотрено) только использование и бросание пиротехники», – сказал Григорьянц.

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    Источник: Р-Спорт

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    28.07.2015 15:33
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    Комментарии (6)
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    sir_Alex
    1438088764
    Клубам надо готовиться к новым поборам
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    Rado7
    1438089412
    У них вся игра на этом построена, сами-то созидать и создавать моменты не умеют. Только рушить
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    Valar Morghulis
    1438089601
    Уже не знают как бы содрать бабло. Как это так?! Амкар получил целых 6 желтых карточек за целый матч!!! Шесть, КАРЛ!!! Пздц, цирк какой-то
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    112910415
    1438095051
    линчуют, вероятно
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    KAZANOID
    1438334848
    Провокации и грубость,переходящие в хамство отличительная черта пермяков.Нет на них теперь Наваса челюсти ломать.
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    ologreds
    1694997526
    numo437022
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