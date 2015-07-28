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    • Петржела: «Спарта» не боится ЦСКА и не будет играть строго от обороны»

    Петржела: «Спарта» не боится ЦСКА и не будет играть строго от обороны»

    Футболисты чешской «Спарты» не испытывают страха перед матчем с московским ЦСКА, гости не станут играть строго от обороны, заявил бывший главный тренер пражан Властимил Петржела, слова которого передает «Р-спорт»:

    «Спарта» не будет играть от обороны, будет играть в свою игру, комбинационный футбол команда показывает, но играет пока медленно. «Спарта» способна забить на выезде, они не будут бояться ЦСКА. Страха «Спарта» точно испытывать не будет. Знаю, что журналисты пишут, будто ЦСКА фаворит. Но «Спарта» считает, что фаворит именно они, а не ЦСКА», – сказал Петржела.

    В первом туре чемпионата Чехии «Спарта» не сумела переиграть клуб «Высочина Йиглава» (0:0). «Первая игра «Спарты» в чемпионате ничего не показала, потому что соперник играл от обороны, было сложно пробиться к воротам. Отмечу, есть очень быстрый Крейчи на левом фланге. На правом фланге играет немец Штайнхефер, мне не нравится его манера игры. На его месте играл другой игрок (Павел Кадержабек), а Штайнхефера купили на его место из второй бундеслиги. Я бы его не купил», – отметил Петржела.

    «В нападение купили Пайшау, его манера игры мне тоже не нравится, у него нет скорости, играет медленно. Хотя он забивал перед чемпионатом довольно много. Последние матчи «Спарты» были не самыми удачными. Сейчас команда играет в три защитника, игроки обороны медленные. Я знаю главного тренера, он мой друг, один из самых жестких тренеров в Чехии – Зденек Шчастный. Знаю, как он хочет играть, но пока команда играет иначе. «Спарте» пока тяжело против тех, кто играет от обороны», – заключил экс-тренер «Спарты».

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    Источник: Р-Спорт

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    28.07.2015 15:17
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    Комментарии (15)
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    sir_Alex
    1438088986
    Ему видней
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    REDWHITE_
    1438090411
    Скорее всего Спарта выиграет. А мы посмотрим, на что цска без Карасева и пенальти может.
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    kanzas!!!
    1438092400
    Вангую ЦСКА-Спарта 2-0 один гол муса
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    ironlag
    1438093513
    2-1 ЦСКА победит
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    The_BESTolo4b
    1438093547
    можно смело грузить на то что спарта забьет дырофееву
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    112910415
    1438093899
    парочку армейцы закатят..
    Ответить
    CapitanFlint
    1438095027
    Все бы хорошо, если б не игорек в воротах....
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    Tajfun
    1438095539
    1-0 край 2-0.
    Ответить
    nahan
    1438166304
    Как в воду глядел...
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    ologreds
    1694997526
    numo437021
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