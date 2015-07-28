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    Орлов: «Мой любимый игрок «Зенита» – Аршавин»

    В эти минуты в фирменном магазине «Зенита» на Невском проспекте идет презентация книги Геннадия Орлова «Вертикаль «Зенита», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Отвечая на вопросы читателей, Орлов отметил, что его любимым игроком сине-бело-голубых за всю историю клуба является Андрей Аршавин, любимым советским игроком – Лев Яшин. За всю историю футбола – Пеле. Кроме того, Орлов подчернул, что при издании книги не столкнулся с проблемами с цензурой.

    А к критике за оговорки в телерепортажах комментатор относится следующим образом: «Не спотыкается только ползущий, а с идущим вперед такое бывает».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2015 15:09
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    Комментарии (32)
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    112910415
    1438094672
    мы в курсе
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    Fred Devil
    1438095516
    Гена забыл добавить, что теперь он глор Дзюбы!))
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    Зенит 2015
    1438096102
    Про Аршавина мог бы и не говорить. Итак все знают что это любимый игрок Г.С. орлова в Зените. Правда Геннадий Сергеевич, с тех пор как стал работать на НТВ, в своих комментариях почему то расхваливает только соперников Великого Зенита, да и сборной тоже. Помню Лукакой какой то восхищался всю игру, так это, тогда ещё молодое и, в то время ещё не рыдающее на поле африканское дарование, обидел Великий Зенит.
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    Петр 1
    1438104958
    а у московских клубов есть хоть один магазин? хотя бы один на всех? нет! никому сспартаки-цска не нужны.
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    Поц
    1438107591
    Мой любимый любитель Аршавина - Орлов.
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    Lucius Vorenus
    1438123277
    он прав!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    nahan
    1438166271
    Выпил Орлов, Аршавин в Кубани, а нам до фени...
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    Швайни
    1438203955
    Лучше слушать Геннадия Сергеевича, чем вечные истерики и облизывание, сами знаете какого клуба, от Черданцева.
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    Karabaz
    1438255678
    Аршавин - творит чудеса:)
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    ologreds
    1694997526
    numo437020
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