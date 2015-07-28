Иванов: «Падение Шатова не тянуло на пенальти»

Глава департамента судейства инспектирования Валентин Иванов считает, что арбитр Алексей Еськов ошибочно назначил пенальти в ворота «Урала» за падение в штрафной полузащитника «Зенита» Олега Шатова. Напомним, встреча второго тура чемпионата России завершилась победой питерцев со счетом 4:1.



«Там был совершенно небольшой контакт. Это не тот случай, когда нужно наказывать футболиста. На пенальти это не тянуло», – передает слова судьи «Спорт-Экспресс».



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