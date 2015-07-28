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    Иванов: «Падение Шатова не тянуло на пенальти»

    Глава департамента судейства инспектирования Валентин Иванов считает, что арбитр Алексей Еськов ошибочно назначил пенальти в ворота «Урала» за падение в штрафной полузащитника «Зенита» Олега Шатова. Напомним, встреча второго тура чемпионата России завершилась победой питерцев со счетом 4:1.

    «Там был совершенно небольшой контакт. Это не тот случай, когда нужно наказывать футболиста. На пенальти это не тянуло», – передает слова судьи «Спорт-Экспресс».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2015 14:59
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    Комментарии (36)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Летчик66
    1438094177
    Олежка Шатова так нырнул, как синхронистка. Даже стыдно, что земляк.
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    Диктор
    1438094781
    Да ладно оправдывать коллегу-он этим пенальти весь ход матча изменил,сломал всю игру Уралу.А про Динамо я вообще молчу.Я вот все думаю-неужели и вправду торсида гордиться такими шестью очками?????
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    Диктор
    1438094946
    А падения это элемент который Зенит на тренировках отрабатывают.Заметьте вся команда как одуванчики-еще игрок далеко-они уже падают.Особенно (мощный) Халк.Смех через слезы-и эти картонные будут гордиться купленным местом.Позор всему Питеру.
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    Nikola45
    1438095944
    Ну так! Для МосквАчей только когда их игрока тронули обязательно пенальти! )) А Шатова и по лицу можно да и просто по ногам!
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    Snerg
    1438098701
    это все видели что не было пенальти! одни зенитчики только с пеной у рта ,слюнями на бороде доказывают , что был)))
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    Петр 1
    1438105325
    один из самых продажных судей голос подал.
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    lotsman
    1438109013
    Вообще то счёт 1-4. Ну не поставил бы судья пенальти, бл бы 1-3. Вам стало бы легче, господа злопыхатели?
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    Inks
    1438114887
    Ничего, в наши ворота гораздо более неоднозначные ставили, причём во все времена
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    nahan
    1438166073
    Ошибки попутчики судей...
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    ologreds
    1694997526
    numo437019
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