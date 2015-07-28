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    Бонуччи продлил контракт с «Ювентусом» до 2020 года

    Защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи подписал новый контракт с клубом. Об этом «Ювентус» объявил на своем официальном сайте.

    Новое соглашение с 28-летним защитником рассчитано до 30 июня 2020 года. По предыдущему контракту, действие которого заканчивалось в 2017 году, Бонуччи получал 2 миллиона евро в год. Финансовая сторона нового соглашения не известна.

    Бонуччи начал свою карьеру в «Интере», в составе которого выступал с 2005 по 2007 год. Затем он играл за «Тревизо» и «Бари». В «Ювентусе» игрок выступает с 2010 года. В прошлом сезоне чемпионата Италии он провел 34 матча и забил три мяча.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    28.07.2015 14:34
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    Комментарии (10)
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    Juve1897
    1438083553
    вот и хорошо.
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    bonucci
    1438084714
    надежный чел!
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    brat070
    1438085102
    почетные статы для ЦЗ. у нас иные напы стока за сезон не забивают ))
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    1897
    1438085521
    Ожидаемо.
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    Agro1987
    1438087337
    Великолепно. Превратился за последние годы в настоящего топ защитника. Лео с нами, и это здорово!!!
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    sir_Alex
    1438089353
    Очень хорошо
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    Forza Kir
    1438160397
    очень хорошая новость!!!!
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    nahan
    1438166007
    Это понятно, Бонуччи многие клубы хотели бы подписать.
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    Arhive
    1438193411
    очень хорошо!
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    ologreds
    1694997526
    numo437018
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