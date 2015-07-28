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    • «НТВ-плюс» покажет матчи «Краснодара» со «Слованом» в Лиге Европы

    «НТВ-плюс» покажет матчи «Краснодара» со «Слованом» в Лиге Европы

    Программный директор телеканала «НТВ-Плюс» Владимир Горбачев рассказал о расписании трансляций матчей российских клубов в Лиге Европы. Еврокубковый сезон стартует для «Краснодара» и «Рубина» 30 июля.

    «Краснодар» примет дома братиславский «Слован», а «Рубину» предстоит выезд в Австрию к местному «Штурму».

    «На сегодняшний момент матчи «Краснодара» находятся в сетке и будут показаны по телеканалам «Спорт Плюс» и «Футбол 1». Матчи с участием «Рубина» транслироваться не будут», – передает слова Горбачева «Чемпионат».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    28.07.2015 13:39
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    Комментарии (4)
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    qasi30
    1438083520
    я рассылаю спам, я дурачок
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    nahan
    1438165885
    Обязательно посмотрим.
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    ologreds
    1694997526
    numo437014
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