«НТВ-плюс» покажет матчи «Краснодара» со «Слованом» в Лиге Европы

Программный директор телеканала «НТВ-Плюс» Владимир Горбачев рассказал о расписании трансляций матчей российских клубов в Лиге Европы. Еврокубковый сезон стартует для «Краснодара» и «Рубина» 30 июля.



«Краснодар» примет дома братиславский «Слован», а «Рубину» предстоит выезд в Австрию к местному «Штурму».



«На сегодняшний момент матчи «Краснодара» находятся в сетке и будут показаны по телеканалам «Спорт Плюс» и «Футбол 1». Матчи с участием «Рубина» транслироваться не будут», – передает слова Горбачева «Чемпионат».



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