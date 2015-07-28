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    • «Реал» начнет переговоры с Рамосом по новому контракту после возвращения команды в Испанию

    «Реал» начнет переговоры с Рамосом по новому контракту после возвращения команды в Испанию

    Защитник «Реала» Серхио Рамос намерен остаться в команде после встречи с президентом «королевского» клуба Флорентино Пересом, состоявшейся в Китае. После критики в адрес «Реала» в связи с уходом Икера Касильяса в «Порту», президент теперь планирует удержать Рамоса и готов принять условия футболиста по новому контракту.


    По возвращении в Мадрид из турне по Австралии и Китаю стороны вновь встретятся и начнут переговоры по продлению контракта.
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    Источник: AS

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    28.07.2015 10:53
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    Комментарии (9)
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    shinnik
    1438070333
    хуезрамос?ДосталиТут, Булыкин без команды,опять ведь в Камеди начнёт тусить..
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    LOKOfanatik19
    1438073093
    Блин блин... все таки не подпишет МЮ Рамоса, а ведь так хотелось, теперь главное чтоб за Де Хеа выручили, или хотя бы подписали с ним новый контракт... А Защитник МЮ нужен позарез.....
    Ответить
    Real Madrid DAG
    1438076785
    Рамос останеться!!!Помог выиграть ЛЧ!!!
    Ответить
    dolf666
    1438079997
    то в австралии, то в китае, теперь в испании, а завтра где переговоры планировать будут...
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    qasi30
    1438083967
    я рассылаю спам, я дурачок
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    Die Roten
    1438090752
    удачи в переговорах.
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    nahan
    1438165319
    Рамос возьмёт своё...
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    ologreds
    1694997528
    numo437001
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