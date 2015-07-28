«Реал» начнет переговоры с Рамосом по новому контракту после возвращения команды в Испанию

Защитник «Реала» Серхио Рамос намерен остаться в команде после встречи с президентом «королевского» клуба Флорентино Пересом, состоявшейся в Китае. После критики в адрес «Реала» в связи с уходом Икера Касильяса в «Порту», президент теперь планирует удержать Рамоса и готов принять условия футболиста по новому контракту.



По возвращении в Мадрид из турне по Австралии и Китаю стороны вновь встретятся и начнут переговоры по продлению контракта.