«Интер» готов к борьбе за титул

Главный тренер «Интера» Роберто Манчини остался доволен игрой своей команды в первом тайме в матче против «Реала». Специалист уверен, что его команда готова к борьбе за чемпионский титул в новом сезоне.



«Если оставить результат в стороне – им я, конечно, недоволен,но мне понравилось, как мы играли в первом тайме. Мы встречались с одной из лучших команд мира. Конечно, исход сложно назвать положительным, но на данный момент самое важнее – это игра, и я вижу, что наша команда прибавляет от матча к матчу. Я не волнуюсь из-за того, что «Интер» мало забивает. Уверен, что это придет, когда наступят официальные матчи. Я уверен в будущем команды. «Интер» может бороться за скудетто.



Йоветич? По сравнению с Икарди и Паласио это нападающий другого плана. Он будет важным игроком для нас», – цитирует Манчини Football Italia