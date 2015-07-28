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    «Интер» готов к борьбе за титул

    Главный тренер «Интера» Роберто Манчини остался доволен игрой своей команды в первом тайме в матче против «Реала». Специалист уверен, что его команда готова к борьбе за чемпионский титул в новом сезоне.


    «Если оставить результат в стороне – им я, конечно, недоволен,но мне понравилось, как мы играли в первом тайме. Мы встречались с одной из лучших команд мира. Конечно, исход сложно назвать положительным, но на данный момент самое важнее – это игра, и я вижу, что наша команда прибавляет от матча к матчу. Я не волнуюсь из-за того, что «Интер» мало забивает. Уверен, что это придет, когда наступят официальные матчи. Я уверен в будущем команды. «Интер» может бороться за скудетто.

    Йоветич? По сравнению с Икарди и Паласио это нападающий другого плана. Он будет важным игроком для нас», – цитирует Манчини Football Italia
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    Источник: Football Italia

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    28.07.2015 07:57
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    Комментарии (11)
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    Fred Devil
    1438060167
    Клоунесса Манчини и задохлый Интер составят конкуренцию Ювентусу? ))) У-ха-ха! Ну, давайте, дерзайте! ))
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    Z O D I A C
    1438060579
    Если только за титул главного середняка, с Миланом на пару.
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    Adler angriff
    1438068925
    Так же, как ливерпуль и спартак.
    Ответить
    Jessica_Alba
    1438069859
    Накуренный что ли интервью давал))
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    sir_Alex
    1438072051
    Время покажет, к чему они готовы
    Ответить
    Die Roten
    1438077328
    громко сказано.
    Ответить
    89388900185
    1438080852
    я тоже уверен и надеюсь форза ИНТЕР
    Ответить
    nahan
    1438095211
    Мы готовы за этим наблюдать...
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    mendez999
    1438175926
    пока только слова Манчи, пока ни одного гола то не забили в предсезонке
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    ologreds
    1694997528
    numo436986
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