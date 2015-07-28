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    «Челси» заинтересован в приобретении Теллеса

    Левый защитник «Галатасарая» Алекс Теллес может перейти в«Челси». Лондонский клуб близок к покупке 22-летнего бразильца, переговоры находятся на завершающей стадии.


    Отмечается, что в борьбе за Теллеса «Челси» опередил «Интер» и «Ювентус». Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может заплатить за Теллеса 10 миллионов евро.

    В январе 2014 года Теллес перешeл в «Галатасарай» из «Гремио» за 6 млн евро. В минувшем сезоне защитник провeл в чемпионате Турции 22 матча, забил один гол и заработал четыре жeлтые карточки.
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    Источник: Skysports

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    28.07.2015 07:46
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    Комментарии (7)
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    sir_Alex
    1438060125
    А может и не перейти
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    DaleDK
    1438073233
    В чемпионате Италии у Теллеса было бы больше шансов заиграть. Интер - слабый вариант, а вот Ювентус - самое оно. Челси он вряд ли потянет.
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    Die Roten
    1438077280
    пусть покупают.
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    nahan
    1438095065
    Челси не упустит свой шанс.
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    ologreds
    1694997528
    numo436985
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