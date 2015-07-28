Рохо оштрафован на 140 тыс фунтов за проблемы с паспортом

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо оштрафован на 140 тыс фунтов, что не смог отправитьсяс командой в турне по Северной Америке из-за проблем с паспортом. 25-летний футболист забыл продлить документ, из-за чего не сумел попасть на рейс.
Главный тренер манкунианцев Луи ван Гаал оштрафовал Рохо на внушительную сумму, так как отсутствие футболиста мешает голландцу наигрывать состав, утверждает Daily Mail.
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