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    Моуриньо: «Пусть Венгер возьмет калькулятор»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуриньо считает, что в следующем сезоне «Арсенал» будет претендентом на победу в АПЛ. Также наставник «аристократов» прокомментировал слова главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, заявившего, что «канониры» с 2004 года не могут выиграть Премьер-лигу из-за ограничений в тратах на трансферы.

    «Если посчитаете, сколько клубы потратили в последние три-четыре года, вы удивитесь. Возьмите калькулятор. Это простейшее, что можно сделать. Для спекуляций не останется места. Если вы хотите быть честным, объективным и прагматичным, это простейшая работа для тренера или журналиста. «Арсенал» купил невероятного вратаря, и эта позиция очень важна для клуба. Добавьте сюда Озила, Санчеса, Чемберса и Дебюши. Вы наверняка удивитесь.
    Это потрясающий состав, с отличными игроками и фантастическим голкипером. Они будут претендентами на титул. Каждый рассчитывает на победу в АПЛ. Таковы реалии — пять команд борются за четыре места в Лиге чемпионов, чемпионом становится один клуб, а один оказывается в Лиге Европы», – приводит слова Моуриньо Guardian.
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    Источник: Guardian.com

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    28.07.2015 06:04
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    Комментарии (13)
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    NEOn13
    1438057927
    Так и есть!
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    Летчик66
    1438058781
    И к чему этот выс*р в сторону Венгера?
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    112910415
    1438059261
    временные новостники трудятся ниже всякой критики
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    sir_Alex
    1438059984
    Тонкий троллинг
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    Marchen
    1438060028
    во он ему покоя не дает
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    Forint
    1438060548
    в следующем году, поговаривают Гвардиола возглавит Сити. тогда Маур переключит свой взор на Пепа. А пока Троллит сухожила :)
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    dima090887
    1438060875
    Последние 2 года скорее всего! Ну это и понятно 2 года назад за стадион расплатились-Арсеналу необходимы были просто топ игроки! Маур, как всегда, извращённо поведал "тайну мироздания"))
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    Mr Siberian
    1438102656
    Пусть Моуриньо возьмёт пирожок с полочки)
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    Виталий 82
    1438198111
    Венгер ничто в сравнении с Моуриньо
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    ologreds
    1694997530
    numo436976
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