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    • Оздоев: «Главное для «Рубина» – верить в свои силы и продолжать работать»

    Оздоев: «Главное для «Рубина» – верить в свои силы и продолжать работать»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев поблагодарил болельщиков за поддержку после неудачного начала сезона. После двух туров российской Премьер-лиги казанцы занимают последнее место в таблице. Подопечные Рината Билялетдинова проиграли ЦСКА (0:1) и «Амкару» (0:2).

    «Без поражений не бывает побед. Главное – верить в свои силы и продолжать работать. Спасибо за поддержку», – написал Оздоев на своей странице в «Инстаграме».

    В ближайшем матче «Рубин» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с австрийским «Штурмом». Встреча состоится 30 июля в Австрии.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    28.07.2015 00:51
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    Комментарии (7)
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    nahan
    1438057165
    Грустно видеть падение команды, которую годами строил Бердыев.
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    112910415
    1438059391
    на Штурме надо отыграться!
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    вредный дед
    1438061262
    раскачка конечно у любой команды бывает......но пора уже и входить в чемп.
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    shinnik
    1438063898
    вот в вас-то никто и не сомневается.
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    vladimir-7
    1438074724
    Рубин должен устроить штурм \"Штурму\" и спортаку.Ждём!
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    ologreds
    1694997530
    numo436972
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