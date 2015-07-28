Барцальи пропустит матч за Суперкубок Италии

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи получил повреждение в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» (0:2).



Медосмотр выявил у 34-летнего футболиста растяжение приводящей мышцы правого бедра. На восстановление ему потребуется 20 дней. Таким образом, Бардзальи пропустит матч за Суперкубок Италии с «Лацио».



Добавим, что на 10 дней из-за вывиха голеностопа выбыл форвард туринцев Фернандо Льоренте.



Матч «Ювентус» – «Лацио» состоится 8 августа.



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