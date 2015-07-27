Пейчинович: «В матче с «Анжи» было очень душно, тяжело дышать»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович после матча второго тура премьер-лиги с «Анжи» (3:1) пожаловался на жару. По словам 27-летнего игрока сборной Сербии, было очень тяжело дышать.



«Было очень душно, тяжело дышать, – приводит пресс-служба «Локомотива» слова Пейчиновича. – Но постепенно мы привыкли к погоде, привыкли к сопернику и добились результата. Стадион здесь отличный, хотя уже хочется скорее вернуться домой в Черкизово».



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