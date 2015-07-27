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    • Пейчинович: «В матче с «Анжи» было очень душно, тяжело дышать»

    Пейчинович: «В матче с «Анжи» было очень душно, тяжело дышать»

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович после матча второго тура премьер-лиги с «Анжи» (3:1) пожаловался на жару. По словам 27-летнего игрока сборной Сербии, было очень тяжело дышать.

    «Было очень душно, тяжело дышать, – приводит пресс-служба «Локомотива» слова Пейчиновича. – Но постепенно мы привыкли к погоде, привыкли к сопернику и добились результата. Стадион здесь отличный, хотя уже хочется скорее вернуться домой в Черкизово».

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    Источник: ФК «Локомотив»

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    27.07.2015 23:57
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    Комментарии (5)
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    nahan
    1438057256
    Победа утолила жажду...
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    sir_Alex
    1438072282
    У природы нет плохой погоды
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    IKER-RAUL
    1438206259
    зато выиграли
    Ответить
    Avaretz
    1438233385
    А Анжи видать не привык
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    ologreds
    1694997530
    numo436969
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