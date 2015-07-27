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    Жордан Айю перешел из «Лорьяна» в «Астон Виллу»

    Ганский нападающий Жордан Айю перешел из французского «Лорьяна» в английскую «Астон Виллу», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Бирмингема.

    Сумма трансфера, по данным британских СМИ, составила около 12 миллионов фунтов. Жордан Айю подписал с «Астон Виллой» контракт на пять лет. Ранее этим летом в английскую Премьер-лигу перебрался его старший брат Андре Айю, который перешел из французского «Марселя» в «Суонси Сити».

    В прошедшем сезоне 23-летний футболист забил 13 голов в 33 матчах за «Лорьян».

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    Источник: ФК «Астон Вилла»

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    27.07.2015 23:52
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    Комментарии (3)
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    nahan
    1438057298
    Удачи форварду в АПЛ.
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    sir_Alex
    1438068203
    Семейный подряд, однако
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    ologreds
    1694997530
    numo436968
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