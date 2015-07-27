Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Манчини: «Уверен в будущем «Интера» и победе в чемпионате Италии»

    Манчини: «Уверен в будущем «Интера» и победе в чемпионате Италии»

    Главный тренер «Интера» Роберто Манчини поделился впечатлениями от матча Международного кубка чемпионов с «Реалом» (0:3) и отметил, что нерадзурри будут бороться за победу в чемпионате Италии.

    «Разумеется, результатом я недоволен, а вот игра команды в первом тайме мне понравилась. Надо учитывать, что «Интеру» противостоял один из лучших клубов мира.

    Конечно, главный претендент на скудетто – «Ювентус». Но я убежден, что если мы обойдeмся без травм и потерь, то всe будет хорошо. Я уверен в нашем будущем и нашем чемпионстве. У «Интера» есть игроки, которые могут бороться за титул», – цитирует Манчини источник.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2015 23:43
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    1897
    1438032125
    Лучше уж Милан пусть будет чемпионом,если не Ювентус,а не всякое недоразумение.
    Ответить
    VABANK
    1438034628
    Ну оправдался просто шикарно! Мол, "Мы всем проигрывем, но мне нравится игра, и мы все равно будем чемпионами...")) Жесть просто... В этом весь Манчик. А еще накупить наразвес игроков на три состава, а в ближайшее ТО распустить половину и снова набрать, как по объявлению. У него так было во всех командах. Сперва старого Маразматти раскрутил на бабло, но там и конкурентов в чемпе не было, потом неопытных в футболе, но весьма амбициозных шейхов, теперь вот и до нового "лоха" дорвался в привычном прИнтере... Только на этот раз фокус с подаренными скудетто и чемпионствами не прокатит.
    Ответить
    КиLLеr
    1438051978
    Итак...Теперь по теме,ну для начала надо наладить игру как в защите,так и в атаке,а потом,к середине сезона делать кое-какие выводы. А пока делать громких заявлений не стоит.
    Ответить
    nahan
    1438057523
    Чувство юмора у Манчини неплохое...
    Ответить
    89388900185
    1438103545
    в этомсезоне ИНТЕ Р круче чем МИЛАН форза ИНТЕР
    Ответить
    ologreds
    1694997530
    numo436967
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+