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    • Семин: «Сказал Самедову, что нельзя бесконечно падать при каждом столкновении»

    Семин: «Сказал Самедову, что нельзя бесконечно падать при каждом столкновении»

    Главный тренер «Анжи» Юрий Семин прокомментировал поражение своих подопечных от «Локомотива», а также рассказал о перепалке с полузащитником московской команды Александром Самедовым. Встреча 2-го тура российской Премьер-Лиги состоялась на стадионе «Анжи» и завершилась со счетом 1:3.

    «70 минут играли в достаточно неплохой футбол. До ошибки, которую допустили при втором мяче. Но, наверное, это закономерно. Потому что в футболе есть ситуация, когда мяч у нас, и есть ситуация, когда мяч у соперника. Когда мяч был у соперника, мы много прозевали при контратакующих действиях „Локомотива“. Плюс чересчур много подключались наши крайние защитники. В итоге в конце не хватило сил, чтобы сдержать атаки „Локомотива“. Это основная причина нашего поражения.

    Травма Лазича? Сложно сказать. Наверное, сотрясение у него есть, раз не смог играть. Что было в ситуации с Самедовым? Ничего не было. Я просто сказал, что нельзя бесконечно падать при любом столкновении. Никакого нарушения не было, и ему не стоило падать», – сказал Сeмин в эфире телеканала «Наш футбол».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    27.07.2015 22:26
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    Комментарии (18)
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    x-x-x-x-x
    1438032801
    причем тут крайние защитники? они как раз сыграли отлично! алкаш,посмотри на центральных защитников. она провалили матч и Маевский тоже с Максимовым не играли
    Ответить
    112910415
    1438050825
    но ведь можно!
    Ответить
    nahan
    1438057911
    Первый блин у Семин комом...
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    FRZZ
    1438061661
    Семин попер не туда, фол на Самедова был на 100%.
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    cergei1971
    1438066784
    Самедов мало того низкий уровень его!ниже среднего!Он на поле не видит ситуации!В сборной на чем мира бежит на большой с корости с мячом ни кто не мешает ему и отдает пас точно в ноги сопернику!Видения на поле у него нуливое!!!!!!!!!!Теперь видно что он еще и не искренний корыстный человек!!!!Шняга он!!!!!!!!!!Семин прав молодец!!!!!!!Честно без корысти ему сказал этому засранцу
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    красно-синяя кабминетная
    1438069838
    Семин проSрал игру.Ему много коньяка кунаки наливают.
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    fr3nd
    1438070444
    почему нельзя падать? щас так модно играть с падениями от лёгкого прикосновения или дуновения
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    Genario
    1438073944
    Нужно Семину выигрывать, а то еще пару игр и "До свидания"
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    maygli
    1438090237
    Сёмину надо научить команду выигрывать, а вопросами бесконечных падений пусть судьи занимаются, это их епархия. Очень хорошо отношусь к Юрию Палычу, но прогресса в его работе не вижу. Он может сделать упёртую, волевую команду, как бывало ранее, но футбол изменился, шагнул на ступеньку выше, вперёд, а Сёмин пока остался в тех лучших своих годах, которые прошли и не меняется.
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    ologreds
    1694997530
    numo436962
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