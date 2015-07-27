Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Черевченко: «У «Локомотива» коллектив, одна семья, все бьются друг за друга»

    Черевченко: «У «Локомотива» коллектив, одна семья, все бьются друг за друга»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от гостевого матча с «Анжи», состоявшегося в рамках 2-го тура российской Премьер-Лиги и завершившегося победой красно-зелeных со счетом 3:1.

    «Думаю, результат по игре. То, что „Анжи“ создал в первом тайме, было после наших ошибок. Это ни в коей мере не принижает достоинств „Анжи“. Юрий Павлович Сeмин создаeт коллектив, у него хорошая команда, соперникам здесь будет трудно.

    Можно ли назвать Касаева героем матча? Героем матча можно назвать всех. Тот же Майкон вышел на замену и забил гол. У нас коллектив, одна семья, все бьются друг за друга на поле», – сказал Черевченко в эфире телеканала «Наш футбол».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2015 22:16
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    sir_Alex
    1438025123
    Лишь бы тётя Оля не разрушила семейную идиллию
    Ответить
    vane4ek
    1438025500
    Грамотно сказано!)
    Ответить
    серИт
    1438025716
    бред щас как спам сдуются
    Ответить
    zico2205
    1438026095
    Это одна семья, пока победы над аутсайдерами...Посмотрим на "семью",после Зенита,ЦСКА и Динамо....Да и Краснодар с Ростовом не подарки...Увидим...
    Ответить
    PaRaVoz93
    1438032025
    Все правильно сказал! Отличная командная игра, скоро выйдет Тарасов и думаю они с Ндингой зацементируют центр полузащиты. В нападение можно будет менять Шкулю с Ньяссом, иногда Шкуле не хватает скорости, зато он отлично играет головой) Ждем матча с Динамо, он во многом будет определяющим.
    Ответить
    112910415
    1438055408
    молодцы!
    Ответить
    nahan
    1438057980
    Черевченко удачной работы.
    Ответить
    eugen-han
    1438097076
    локомотив пока удивляет,играя на кураже,но спад командной игры в футбол неминуем,и тогда заговорят о дальнейшей судьбе главтренера,как это было в последние годы в спартаке.
    Ответить
    ologreds
    1694997530
    numo436960
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+