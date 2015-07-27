Черевченко: «У «Локомотива» коллектив, одна семья, все бьются друг за друга»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от гостевого матча с «Анжи», состоявшегося в рамках 2-го тура российской Премьер-Лиги и завершившегося победой красно-зелeных со счетом 3:1.



«Думаю, результат по игре. То, что „Анжи“ создал в первом тайме, было после наших ошибок. Это ни в коей мере не принижает достоинств „Анжи“. Юрий Павлович Сeмин создаeт коллектив, у него хорошая команда, соперникам здесь будет трудно.



Можно ли назвать Касаева героем матча? Героем матча можно назвать всех. Тот же Майкон вышел на замену и забил гол. У нас коллектив, одна семья, все бьются друг за друга на поле», – сказал Черевченко в эфире телеканала «Наш футбол».



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