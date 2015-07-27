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    • Дрогба подписал контракт с «Чикаго Файр» и был обменян в «Монреаль Импакт»

    Дрогба подписал контракт с «Чикаго Файр» и был обменян в «Монреаль Импакт»

    Нападающий Дидье Дрогба продолжит карьеру в MLS.

    37-летний футболист подписал контракт с «Чикаго Файр», после чего был обменян в «Монреаль Импакт» на распределительные средства, сообщает официальный сайт канадского клуба. Подробности сделки не разглашаются. Дрогба будет включен в заявку «Монреаль Импакт» после того, как клуб уладит необходимые детали, а форвард получит разрешение на работу.

    Распределительные средства – сумма, которую команды MLS могут использовать для подписания игроков и/или повышения их зарплаты, чтобы оставаться в рамках предела зарплат.

    Прошлый сезон Дрогба провeл в «Челси» и покинул клуб этим летом на правах свободного агента. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории синих среди зарубежных футболистов.



    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.07.2015 21:22
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    Комментарии (7)
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    shinnik
    1438022112
    С Вождём,как с рабом....
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    sir_Alex
    1438022178
    Потом обменяют в "Монреаль Канадиенс"
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    Elves
    1438023389
    По рукам пошел.
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    Jeck Denielse
    1438029664
    Правильно по-русски писать "обменён"..... обменян - это что то из армянского...
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    CL2014
    1438033894
    Нв фотке на французском написано : он синий, белый, черный))
    Ответить
    nahan
    1438058162
    Дрогба профи высокого класса..
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    ologreds
    1694997530
    numo436956
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