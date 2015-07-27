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    • ФНЛ. «Факел» одолел «Шинник», «Волга» и «СКА-Энергия» сыграли вничью

    ФНЛ. «Факел» одолел «Шинник», «Волга» и «СКА-Энергия» сыграли вничью

    «Факел» победил «Шинник» в матче четвертого тура ФНЛ. Встреча проходила в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счетом 3:1.

    «Шинник» вышел вперед после автогола Дмитрия Тихого, но обеспечил себе победу благодаря дублю Михаилу Бирюкова и точному удару Тихого, поразившего уже чужие ворота.

    «Волга» и «СКА-Энергия» сыграли вничью. Матч состоялся в Нижнем Новгороде на стадионе «Локомотив» и закончился безголевой ничьей.

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    Источник: ФНЛ

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    27.07.2015 21:01
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    Комментарии (12)
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    Пичушкин
    1438020345
    Разорвал?))
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    mihail200606
    1438020533
    на новом сайте появились выражения типа "разорвал"))) раньше было чтото вроде "деклассировал"...
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    Shaft
    1438021276
    Ну прям "разорвал". До, конечно
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    Valar Morghulis
    1438021630
    Разорвал, лол. Че за пздц. Ладно 5-0 счет был, а тут 3-1. Редактор с воронежа что ли?
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    sir_Alex
    1438022278
    Разорвал, как Тузик грелку?
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    Berkut082
    1438023377
    Факел доминировал всю игру! Острые атаки , острые угловые ... Гол пропустили из-за ошибки защитника, получился автогол. За весь моя шиник толком ни одной комбинации не провел... Может по этому так назвал тесу
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    НАУМ_БЛИК
    1438024100
    "Шинник" вышел вперед после автогола Дмитрия Тихого, но обеспечил себе победу благодаря дублю Михаилу Бирюкова и точному удару Тихого ??? Вроде ж Шинник проиграл
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    LOKOfanatik19
    1438027470
    Да, бомбардир не лучше с соккепра, "РАЗОРВА" счет 3-1... где разорвал то ??? Потом игра слов в предложении - ""Шинник" вышел вперед после автогола Дмитрия Тихого, но обеспечил себе победу благодаря дублю Михаилу Бирюкова и точному удару Тихого, поразившего уже чужие ворота. " Получается, что Шинник выиграл, так получается что Факел разорвал, а Шинник выиграл??? Уберите отсюда работников с Соккера!!!
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    112910415
    1438058091
    Факел ещё разгорится!
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    ologreds
    1694997530
    numo436955
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