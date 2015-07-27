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    Нойер, Буффон, Бойко – претенденты на приз «Сейв года»

    Вратарь «Днепра» Денис Бойко претендует на получение приза «Сейв года» по итогам прошедшего сезона, сообщает официальный сайт УЕФА. Голкипер отразил удар Карлоса Бакки в финале Лиги Европы против «Севильи». Отметим, что днепропетровцам это не помогло – в результате форвард оформил дубль, и «Севилья» выиграла матч – 3:2.

    Также в число претендентов вошел и голкипер «Севильи» Серхио Рико за сейв в той же игре.

    Кроме того, претендентами являются Каспер Шмейхель (сборная Дании, против Сербии), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», против «Баварии»), Олег Кудрик («Шахтер», против «Андерлехта»), Мануэль Нойер («Бавария», против «Ромы»), Джо Харт («Манчестер Сити», против «Барселоны»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус», против «Барселоны»), Якоб Буск (молодежная сборная Германии, против Дании), Тибо Куртуа («Челси», против «ПСЖ»).

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    Источник: УЕФА

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    27.07.2015 20:01
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    Комментарии (9)
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    drnigo
    1438018955
    Буффон и Тер Штеген в финале кдассно сыграли.
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    Пичушкин
    1438021572
    Сейв года - это Акинфеев в матче против Кореи.
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    Бавария 2001
    1438025152
    Буфон сосо. Нойер лучший!
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    Chistyakov1love
    1438026804
    Сейв Тер Штеген на ленточке в матче против Баварии топовый,ну и конечно же ДжиДжи!
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    НорГ
    1438032886
    Бойко Красава
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    Аvi-8
    1438049485
    Бойко заслужил
    Ответить
    ologreds
    1694997530
    numo436951
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