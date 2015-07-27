Нойер, Буффон, Бойко – претенденты на приз «Сейв года»

Вратарь «Днепра» Денис Бойко претендует на получение приза «Сейв года» по итогам прошедшего сезона, сообщает официальный сайт УЕФА. Голкипер отразил удар Карлоса Бакки в финале Лиги Европы против «Севильи». Отметим, что днепропетровцам это не помогло – в результате форвард оформил дубль, и «Севилья» выиграла матч – 3:2.



Также в число претендентов вошел и голкипер «Севильи» Серхио Рико за сейв в той же игре.



Кроме того, претендентами являются Каспер Шмейхель (сборная Дании, против Сербии), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», против «Баварии»), Олег Кудрик («Шахтер», против «Андерлехта»), Мануэль Нойер («Бавария», против «Ромы»), Джо Харт («Манчестер Сити», против «Барселоны»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус», против «Барселоны»), Якоб Буск (молодежная сборная Германии, против Дании), Тибо Куртуа («Челси», против «ПСЖ»).



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