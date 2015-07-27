Генеральный директор «Уфы»: «Зинченко хочет сохранить украинское гражданство»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, почему 18-летний полузащитник команды Александр Зинченко отказался от получения российского гражданства. Игрок в феврале заключил с клубом четырехлетний контракт.

«Он хочет сохранить украинское гражданство, чтобы не считаться легионером в европейском топ-клубе. А интерес к нему есть. Мы имеем предложение, и, возможно, он уйдет уже в текущее трансферное окно.Мы, конечно, чинить препятствий не будем, потому что лично я считаю, что он в будущем игрок мирового класса.Из спортивного духа было бы неправильно его не отпустить», — сказал Газизов.