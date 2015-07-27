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    • Генеральный директор «Уфы»: «Зинченко хочет сохранить украинское гражданство»

    Генеральный директор «Уфы»: «Зинченко хочет сохранить украинское гражданство»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, почему 18-летний полузащитник команды Александр Зинченко отказался от получения российского гражданства. Игрок в феврале заключил с клубом четырехлетний контракт.

    «Он хочет сохранить украинское гражданство, чтобы не считаться легионером в европейском топ-клубе. А интерес к нему есть. Мы имеем предложение, и, возможно, он уйдет уже в текущее трансферное окно.Мы, конечно, чинить препятствий не будем, потому что лично я считаю, что он в будущем игрок мирового класса.Из спортивного духа было бы неправильно его не отпустить», — сказал Газизов.

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    Источник: ТАСС

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    27.07.2015 12:06
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    Комментарии (13)
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    Journalist777
    1437989610
    Ага. Алиева так загнобили украинские фашисты за российский паспорт, что он теперь играет на Западной Украине. Думайте хоть иногда.
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    iFanat
    1437992078
    а где на сайте статистика игроков?
    Ответить
    kolpino08
    1437999440
    это его выбор. имеет право. правда про легионер\не легионер не понял. С каким пор Украина в Евросоюзе и ее граждане не считаются легионерами в спорте?))
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    ВOPOНЕЖ
    1437999771
    сало украине , xepoям сало
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    бомжит
    1438000062
    вшивый голишко забил и зазвездил, форева какол
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    sir_Alex
    1438006263
    Имеет право
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    Eleron
    1438007537
    Видали мы уже таких звездунов.
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    REDAT
    1438012246
    Один арабский мудрец сказал: للأعيان وعدد أعبحت الشعببانية يتم ماعية و تعيينهمللأعياننواب حسب الدستور المعدل عام أصبحت إسبانيا دولة قانون إجتماعية و ديمقراطية تحت نظام ملكي برلماني. الملك منصبه فخري و رن و واحدئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي للبلاد. البرلمان الإسباني مقسم الى مجلسين واحد للأعيا وعدد أعضاء يبل عين و واحد للنواب و عدد نتائج الانتخابات نائب. نتائج الانتخابات الأخير مباشرة من أصبحت الشعبسنوات، بينما سنوات، بينما يعين عنتخاباتضو من مجلس الأعيان و ينتخب الباقون من الشعب أيضاً. رئيس الوزراء
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    Viktor41
    1438015663
    Что своих не умеем готовить?
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    ologreds
    1694997532
    numo436924
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