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    • Чернов и Головин присоединились к подготовке к игре со «Спартой»

    Чернов и Головин присоединились к подготовке к игре со «Спартой»

    Участники недавно завершившегося чемпионата Европы — U19 Александр Головин и Никита Чернов накануне вернулись в расположение московского ЦСКА и начали вместе с партнерами готовиться к вторничному поединку третьего квалификационного раунда Лиги Европы против чешской «Спарты», сообщает Bobsoccer.ru.
    Напомним, что игра в Химках начнется в 19:15 по Москве. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бобсоккер

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    27.07.2015 11:41
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    Комментарии (23)
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    iiiiiws
    1438082904
    а нет ,***, в закрытую
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    iiiiiws
    1438083464
    да кубок там кубань чудила по страшному , в л е , давайте покажите дюрица где , из больницы вышел?
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    iiiiiws
    1438083540
    валерий георгивич все следим фанатеем за тобой вся с тобой россия
    Ответить
    iiiiiws
    1438083570
    армавир жемчужина россии
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    iiiiiws
    1438083671
    ого , возмите армавир администратором стадиона
    Ответить
    iiiiiws
    1438083804
    карпин в топ 5 по пропущенным голам
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    iiiiiws
    1438083890
    козлову снять взыскание , за зенит которое наработал
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    iiiiiws
    1438084655
    с прошедшим
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    iiiiiws
    1438084700
    ну игру пусть хот покажут
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    ologreds
    1694997534
    numo436920
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