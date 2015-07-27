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    • Серхио Рамос договорился с Пересом о подписании нового контракта

    Серхио Рамос договорился с Пересом о подписании нового контракта

    Как сообщает испанское издание «Марка», защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос встретился с президентом клуба Флорентино Пересом в Китае и достиг договоренности о подписании нового трудового соглашения. Футболист заметил, что финансовые вопросы для него на так важны, как чувство своей важности и ценности в клубе. Рамос выразил недовольство постоянно появляющимися слухами вокруг собственной персоны и хотел бы завершить карьеру именно на «Сантьяго Бернабеу». Вероятнее всего, в скором времени будет объявлено о заключении контракта.
    Ранее появлялась информация, что Рамос хочет получать в «Реале» 10 миллионов евро в год.

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    Источник: Marca

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    27.07.2015 11:18
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    Комментарии (13)
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    DXTK
    1437985256
    Вот, а то все фанаты Реала боялись только юбочки помялись, Игрок остается в клубе. Или так или завершение карьеры Сказал Рамос и был таков.
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    kirrik
    1437985512
    Марса, а не Марка. Это Испания ведь, ребята. А Серега никуда и не собирался уходить, забудьте.
    Ответить
    112910415
    1437985622
    хэппи энд, однако!
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    Cektor
    1437987771
    без Рамоса реал ни куда
    Ответить
    Ахад
    1437987980
    ща у бабселонцев течка начнётся
    Ответить
    Master Football 7
    1437990327
    Очень хорошо.МЮ купит Отаменди.
    Ответить
    Die Roten
    1438013871
    ну так и должно было быть.
    Ответить
    RMUKMU
    1438022718
    Рамос ни куда и никогда не уйдёт, а это значит Де Хеа этим летом в Мадрид не переедет и лучшего вратаря АПЛ в течении сезона можно будет уговорить подписать новый контракт.
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    рус фан
    1438056579
    Конечно Перес должен был дать десяточку Сереге, к тому же после переподписания и торговаться можно уже будет по другому с МЮ или еще кем.
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    ologreds
    1694997534
    numo436919
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