Серхио Рамос договорился с Пересом о подписании нового контракта

Как сообщает испанское издание «Марка», защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос встретился с президентом клуба Флорентино Пересом в Китае и достиг договоренности о подписании нового трудового соглашения. Футболист заметил, что финансовые вопросы для него на так важны, как чувство своей важности и ценности в клубе. Рамос выразил недовольство постоянно появляющимися слухами вокруг собственной персоны и хотел бы завершить карьеру именно на «Сантьяго Бернабеу». Вероятнее всего, в скором времени будет объявлено о заключении контракта.





Ранее появлялась информация, что Рамос хочет получать в «Реале» 10 миллионов евро в год. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!