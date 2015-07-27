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    Ерохин: «Проиграли, но идем в правильном направлении»

    Футболист екатеринбургского «Урала» Александр Ерохин поделился комментариями после воскресного матча второго тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (1:4), передает «Р-Спорт».
    «Результат на табло, а игра забудется. Но мы идем в правильном направлении, что показывает качество игры. Мы выполняем то, что стараются тренеры нам привить. Я думаю, что это должно принести свои плоды. С «Зенитом» было тяжело играть, потому что они свои моменты используют. Обидно проигрывать с крупным счетом, когда отдали все силы, а на табло 1:4, причем в первом матче на новом стадионе… Будем стараться реабилитироваться», – заявил игрок.

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    Источник: Р-Спорт

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    27.07.2015 10:27
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    Комментарии (7)
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    112910415
    1437985524
    хорошо играли, победы придут
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    kolpino08
    1437989161
    Урал хорошо играл.
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    Genario
    1437989289
    Урал хоть и проиграл, выглядел солидно. Ерохин вообще молодец!
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    feel_this_sheet
    1438002860
    отлично смотрелся Урал, и гол неплохой положили. не заслужили разгрома если честно
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    sir_Alex
    1438011531
    Ему видней
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    andr2112
    1438077702
    Играли хорошо, но играть с "Зенитом" в открытый футбол - это утопия
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    ologreds
    1694997534
    numo436915
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