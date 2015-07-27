Перед «Сибирью» поставлена задача войти в шестерку ФНЛ

Как сообщает официальный «твиттер» новосибирской «Сибири», перед командой в текущем сезоне поставлена задача войти в шестерку лучших ФНЛ. Ее озвучил лично губернатор области Владимир Городецкий на встрече с коллективом.





На данный момент сибиряки ни разу не проиграли в турнире и с семью очками идут на 4-м месте. В понедельник команда сыграет дома с «Луч-Энергией», который еще не терял турнирных баллов. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!