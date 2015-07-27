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    Бербатов, скорее всего, переедет в Турцию

    Бывший нападающий французского «Монако» Димитар Бербатов имеет предложения от турецких «Галатасарая» и «Бешикташа». Болгарину предстоит выбрать более выгодные для себя условия. Напомним, что сейчас футболист пребывает в статусе свободного агента, информирует Fotospor.com.
    Бербатов известен широкой публике еще и по выступлениям за английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

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    27.07.2015 09:08
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    Комментарии (4)
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    112910415
    1437984700
    и будет ему счастье
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    Мишель Каппель
    1438004284
    Бурак Йылмаз основной форвард в Галатасарии, в Бешикташе-Денба Ба. Очевидно, что не сможет выиграть конкуренцию Бербатов у них.
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    nahan
    1438052944
    Любой из вариантов хорош...
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    ologreds
    1694997534
    numo436906
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