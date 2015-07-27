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    • «Интер» пригрозил Шакири отсутствием игровой практики, если он не покинет клуб

    «Интер» пригрозил Шакири отсутствием игровой практики, если он не покинет клуб

    Миланский «Интер» поставило ультиматум своему полузащитнику Джердану Шакири: если футболист не согласится на переход в другую команду, то он останется без игровой практики на ближайший сезон. «Нерадзурри» согласовали условия перехода игрока в немецкий «Шальке», но сам швейцарец не желает менять обстановку, информирует TMW.
    Стоимость хавбека составляет примерно 12 миллионов фунтов.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    27.07.2015 08:25
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Chuyskiy Spartanec
    1437977638
    Не прост Шакири! Хорошо, не купили его!
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    джон базелон
    1437978369
    в спартак иди
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    Barcelonec003
    1437983264
    Вали с этого интера.возвращайся в швейцарию
    Ответить
    Оргазмирующий Прапор
    1437983302
    и поделом этому бревну
    Ответить
    Barsis
    1437987703
    Спрашивается, зачем покупали? Манчини, он такой Манчини.
    Ответить
    89388900185
    1437988565
    КАКОЙ ПОЗОР ЖАЛЬ ШАКА
    Ответить
    FENNNNN
    1437990572
    Шакири хотел бы глянуть в Шальке
    Ответить
    sir_Alex
    1438004747
    О как!
    Ответить
    Arhive
    1438047957
    вовремя лысый избавился от этого дерева. а глоры ведь кричали что это будущее великой Баварии.
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    ologreds
    1694997534
    numo436901
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