Бенитес: «Роналду сердится на тренировках? Ничего страшного»

Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес заявил, что не видит ничего предосудительного в поведении футболиста команды Криштиану Роналду, который позволяет себе самовольно покидать тренировки.





«У нас по-прежнему нормальные рабочие отношения. Нет никаких проблем, если человек обижается, сердится, но свою работу выполняет. Все хорошо», – заверил специалист, чьи слова цитирует Goal.com. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!