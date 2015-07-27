Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Бенитес: «Роналду сердится на тренировках? Ничего страшного»

    Бенитес: «Роналду сердится на тренировках? Ничего страшного»

    Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес заявил, что не видит ничего предосудительного в поведении футболиста команды Криштиану Роналду, который позволяет себе самовольно покидать тренировки.
    «У нас по-прежнему нормальные рабочие отношения. Нет никаких проблем, если человек обижается, сердится, но свою работу выполняет. Все хорошо», – заверил специалист, чьи слова цитирует Goal.com.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2015 07:33
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    112910415
    1437972157
    ничего страшного.. всё успокоится после скорой замены тренера
    Ответить
    sir_Alex
    1437974161
    Эх, Беня
    Ответить
    Protosser
    1437974420
    Тряпка. Тренировки - тоже часть его работы, я думаю.
    Ответить
    No problem
    1437976742
    В )(уй не ставит Беню
    Ответить
    mauxa
    1437985644
    Когда же уже я увижу оф информацию о продаже Роналду!!!
    Ответить
    Die Roten
    1437998280
    мне нравится настрой бенитеса.))пофигист самый настоящий.))
    Ответить
    RUSTY8
    1437998766
    главная интрига ла лиги сезона 2015/16 будет ли кефирный мешок в четверке
    Ответить
    рус фан
    1438039188
    На работе много всякого бывает.
    Ответить
    ologreds
    1694997534
    numo436897
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+