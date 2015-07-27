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    «Манчестер Юнайтед» презентовал Ромеро

    Английский «Манчестер Юнайтед» известил общественность посредством «Твиттера» о подписании вратаря итальянской «Сампдории» Серхио Ромеро. С аргентинцем заключено трехлетнее соглашение. На Туманный Альбион футболист переехал в качестве свободного агента. Получать в стане «красных дьяволов» игрок будет чуть меньше 2-х миллионов евро в год.

    Ромеро уже работал под руководством главного тренера «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаала в голландском АЗ с 2007-го по 2009-й год.



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    Источник: Twitter

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    27.07.2015 06:32
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    Комментарии (5)
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    kirrik
    1437979504
    Добротный вратарь. Добро пожаловать!
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    DavideSanton
    1438003521
    Тьфу блин:( Ну хоть бесплатно взяли
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    DavideSanton
    1438005861
    Хотя, стоит признать, это лучше чем такой же средний гк Силессен за 25лям.
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    Шмавон
    1438018109
    норм за бесплатно
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    ologreds
    1694997534
    numo436891
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