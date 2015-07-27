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    • Карпин: «Через два года перед Армавиром будет стоять задача выйти в РФПЛ»

    Карпин: «Через два года перед Армавиром будет стоять задача выйти в РФПЛ»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин рассказал о том, как будет протекать стратегическое развитие клуба в ближайшие годы.
    «Предполагается спокойное, планомерное развитие клуба. Со спортивной точки зрения в этом году мы не должны вылететь из ФНЛ. Нужно понимать, что команда впервые в жизни играет в первой лиге. Все знают, как она собиралась. Так что сейчас главное – сохранить прописку. В следующем году «Торпедо» должно укрепить позиции. А на третий год будет поставлена задача выхода в Премьер-лигу. В ближайшие два года также должны быть построены база и стадион», – поведал специалист «Спорт-Экспрессу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.07.2015 06:26
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    Комментарии (12)
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    Zloi iron
    1437968936
    .
    Ответить
    somn
    1437969607
    А почему не чемпионом России?
    Ответить
    112910415
    1437970216
    за 2 года столько воды утечёт...планы измениться могут до неузнаваемости!
    Ответить
    Ваша совесть
    1437973605
    А еще через два года попасть в ЛЧ ))) насмешил
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    MashaTr2
    1437974890
    На соккере лучше.
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    порт
    1437977764
    Но для этого Торпедо нужно будет поменять тренера.
    Ответить
    Wilhelmson
    1437978446
    В ФИФА Менеджере наверное и то Карпина уволят
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    Genario
    1437989020
    Удачи Валерию Карпину.
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    wingback
    1438013129
    Через два года карпен будет стоять к лесу передом, а к Армавиру задом...
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    ologreds
    1694997536
    numo436890
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