Карпин: «Через два года перед Армавиром будет стоять задача выйти в РФПЛ»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин рассказал о том, как будет протекать стратегическое развитие клуба в ближайшие годы.





«Предполагается спокойное, планомерное развитие клуба. Со спортивной точки зрения в этом году мы не должны вылететь из ФНЛ. Нужно понимать, что команда впервые в жизни играет в первой лиге. Все знают, как она собиралась. Так что сейчас главное – сохранить прописку. В следующем году «Торпедо» должно укрепить позиции. А на третий год будет поставлена задача выхода в Премьер-лигу. В ближайшие два года также должны быть построены база и стадион», – поведал специалист «Спорт-Экспрессу». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!