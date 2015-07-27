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    • Игрок «Рубина» Вакасо заболел малярией и выбыл на неопределенный срок

    Игрок «Рубина» Вакасо заболел малярией и выбыл на неопределенный срок

    Полузащитник казанского «Рубина» Мубарак Вакасо подхватил серьезное заболевание — малярию. Об этом поведал главный тренер команды Ринат Билялетдинов. Африканец проходит лечение в стационаре больницы. Сколько понадобится времени на восстановление, неизвестно, сообщает ТАСС.
    Малярия — это инфекционное заболевание, переносчиками которого являются комары. Заразится им можно только через укус этих насекомых.

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    Источник: ТАСС

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    27.07.2015 01:55
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    Комментарии (5)
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    Гуливер
    1437957447
    я знаю такую болезнь её ещё называют Карлоса Эдуарду
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    Fil23
    1437960332
    Здоровья!
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    Диктор
    1437962608
    Это он вирус подхватил от проклятых пермяков-из-за проигрыша.
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    nahan
    1437992504
    Все бегут из Рубина...
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    ologreds
    1694997536
    numo436886
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