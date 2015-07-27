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    Игрок «Саутгемптона» Маюка может перейти в «Спартак»

    Английское издание «Миррор» сообщает, что нападающий «Саутгемптона» Эммануэль Маюка в ближайшее время может стать футболистом московского «Спартака». Главный тренер «святых» Рональд Куман обозначил свою незаинтересованность в игроке. Отметим, что форвард ни разу не забил в АПЛ.
    Маюка в 2012-м году выиграл Кубок Африки со сборной Замбии.

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    Источник: Mirror.co.uk

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    27.07.2015 01:06
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    Комментарии (10)
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    Valar Morghulis
    1437949147
    Кря-кря
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    Gazelvagen877
    1437950536
    Ни разу не забил-и нахер нужен он? Мовсисян начнет лупить)еще наши темнокожие Зе Луишь и Квинси растопчат всех.
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    Гуливер
    1437957394
    слишком темненький для спартака темнее промески
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    Диктор
    1437962714
    И зачем он в команде-опять бабло отмывать начинают.Команда только начала заявлять о себе-чтоб всякое непонятное приобретать-фу.
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    112910415
    1437969884
    оставить по месту нынешней прописки!
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    spartacus333
    1437973458
    зачем он спартаку? не забил ни одного гола за саутгемптон. федуну деньги девать некуда или это аленичев тупит. очередной шлак.
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    джон базелон
    1437978289
    ни чег не меняется
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    nahan
    1437991847
    Зачем Аленичеву не забивной нап?..
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    ologreds
    1694997536
    numo436882
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