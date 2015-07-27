Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Мовсисян: «Аленичев принес в команду спартаковский дух»

    Нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян поделился мыслями после воскресного матча своей команды в рамках второго тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0).
    «Помню ли, как я забил? Получил мяч, быстро среагировал и отправил его в ворота. Не праздновал потому, что забил «Краснодару». Это особенное место для меня, можно сказать, второй дом. Был в раздевалке команды. Ругали ли меня? Нет. Пожелали удачи в новом сезоне. Правда ли, что я занимаюсь индивидуально после тренировок, чтобы набрать форму? Да. Я пропустил едва ли не год, из-за травмы много не играл. Мне нужно работать намного больше, чтобы закрепляться в составе «Спартака».
    С Дмитрием Аленичевым я общаюсь больше, чем с Муратом Якином, хотя они тренеры разной формации, и в адрес Мурата я не могу сказать ничего плохого. Но понимаю, что с Аленичевым в команду пришел спартаковский дух, начались перемены в команде», – сказал армянин «Чемпионат.ком».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2015 00:18
    Рекомендуем
    Комментарии (22)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Fred Devil
    1437973508
    Достали картонные апофеозы. Аленичев только запах пока в команду принёс)) Первая победа на выезде - и эйфория?! Рано делать выводы! Я не отрицаю, что такой Спартак может за бронзу зацепиться, но давайте смотреть, а не дух разнюхивать!))
    Ответить
    spartacus333
    1437974368
    а тебе то американскому армянину откуда знать про спартаковский дух? уморил. ты про этот клуб то узнал только пару тройку лет назад, когда в россию приехал.
    Ответить
    Romario_25
    1437978947
    Действительно, откуда ему знать про спартаковский дух?!!)))) Это говорит о том, что фраза заучена. Везде то и дело пишут и говорят, что Аленичев вернул спартаковский дух/стиль. Работа PR службы Спартака.
    Ответить
    Romario_25
    1437978996
    Весна покажет кто где с_р_а_л)))
    Ответить
    stavr74
    1437983706
    чем он пахнет расскажи
    Ответить
    nahan
    1437991627
    Главное, сейчас поменьше давления на Аленичева.
    Ответить
    KoValery
    1437992432
    Улыбнул. Ну хорошо, если действительно знает, что это такое. Но по-моему это больше похоже на попытку закрепится в основе с помощью хорошего знания истории.
    Ответить
    SHMEL
    1438000101
    Когда мне говорят про Спартаковский дух,сразу хочется надеть респиратор...
    Ответить
    Raulya
    1438024683
    Если кто не читал полное интервью его спросили про спартаковский дух он ответил надеюсь что он вновь вернется...сам он не говорил про него...
    Ответить
    ologreds
    1694997536
    numo436879
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+