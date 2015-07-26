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    Торбинский: «Видно, что «Спартак» поменялся»

    Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Торбинский поделился мыслями после воскресного матча второго тура РФПЛ против московского «Спартака» (0:1).
    «В воскресенье мы выглядели немного вяло. Мало двигались, медленно открывались. «Спартак» встречал достаточно высоко, он нас переиграл. Видно, что команда поменялась. Погодные условия также были не очень удобными — духота. Что касается моей адаптации в «Краснодаре», то она идет полным ходом. Полностью еще не завершилась, но я работаю в этом направлении», – заявил экс-игрок «Спартака» телекомпании «НТВ-ПЛЮС».

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    26.07.2015 22:56
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    Комментарии (7)
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    Диктор
    1437940769
    Дима объективен.
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    sir_Alex
    1437942078
    Скорее, меняется
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    112910415
    1437966089
    процесс пошёл помалу
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    nahan
    1437990791
    Спартак только начинает меняться.
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    ologreds
    1694997536
    numo436868
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