Торбинский: «Видно, что «Спартак» поменялся»

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Торбинский поделился мыслями после воскресного матча второго тура РФПЛ против московского «Спартака» (0:1).
«В воскресенье мы выглядели немного вяло. Мало двигались, медленно открывались. «Спартак» встречал достаточно высоко, он нас переиграл. Видно, что команда поменялась. Погодные условия также были не очень удобными — духота. Что касается моей адаптации в «Краснодаре», то она идет полным ходом. Полностью еще не завершилась, но я работаю в этом направлении», – заявил экс-игрок «Спартака» телекомпании «НТВ-ПЛЮС».
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