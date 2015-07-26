Аленичев: «Широков рассказал кое-какие моменты о «Краснодаре»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев дал предматчевый комментарий перед воскресной игрой второго тура РФПЛ против «Краснодара».
«Перед встречей не сильно зацикливались на том, как складывались последние поединки команд. Кое-какие моменты о «быках» рассказал Роман Широков. А вспоминать, что было раньше, не имеет смысла. Мы приехали в Краснодар побеждать. Знаем сильные стороны соперника хорошо. Мы можем игрока оппонента не дать сделать того, что они могут. Надеюсь, таких ошибок, как в матче с «Уфой» (2:2), мы не сделаем. Что касается Широков, то он будет сверхмотивированным, ведь для него это игра против бывшей команды. Как и для краснодарца Дмитрий Торбинского», – сказал наставник.
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