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    • Аленичев: «Широков рассказал кое-какие моменты о «Краснодаре»

    Аленичев: «Широков рассказал кое-какие моменты о «Краснодаре»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев дал предматчевый комментарий перед воскресной игрой второго тура РФПЛ против «Краснодара».
    «Перед встречей не сильно зацикливались на том, как складывались последние поединки команд. Кое-какие моменты о «быках» рассказал Роман Широков. А вспоминать, что было раньше, не имеет смысла. Мы приехали в Краснодар побеждать. Знаем сильные стороны соперника хорошо. Мы можем игрока оппонента не дать сделать того, что они могут. Надеюсь, таких ошибок, как в матче с «Уфой» (2:2), мы не сделаем. Что касается Широков, то он будет сверхмотивированным, ведь для него это игра против бывшей команды. Как и для краснодарца Дмитрий Торбинского», – сказал наставник.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    26.07.2015 20:09
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    Комментарии (10)
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    ВАЙПЕР
    1437933042
    спартаку нужно в каждый клуб отправлять в аренду своих игроков пошпионить, может тогда получится выше 6 строчки подняться)
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    dimitry23
    1437933537
    склонять не надо? ппц какойто, хоть бы прочитали перед тем как выкладывать
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    112910415
    1437936069
    наш человек!
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    343443
    1437941042
    широков фашист
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    REDAT
    1438012145
    ]—[''''I''''I''''I''''I'''']>——– (шприц)
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    ologreds
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