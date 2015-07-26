Президент «Урала» Иванов: «Шатов никогда не симулирует»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился своим комментарием по поводу назначения пенальти в матче второго тура РФПЛ против «Зенита» (1:4).
«Пенальти никакого не было. 100 процентов! Но и не было никакой симуляции. Олег Шатов никогда этим не занимался и не будет симулировать. Я его хорошо знаю. Он просто поскользнулся. В принципе, у меня к судейству нет претензий, хотя пенальти там не было! А при счете 0:1 мы могли все перевернуть», – сказал Иванов «Спорт-Экспрессу».
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