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    Президент «Урала» Иванов: «Шатов никогда не симулирует»

    Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился своим комментарием по поводу назначения пенальти в матче второго тура РФПЛ против «Зенита» (1:4).
    «Пенальти никакого не было. 100 процентов! Но и не было никакой симуляции. Олег Шатов никогда этим не занимался и не будет симулировать. Я его хорошо знаю. Он просто поскользнулся. В принципе, у меня к судейству нет претензий, хотя пенальти там не было! А при счете 0:1 мы могли все перевернуть», – сказал Иванов «Спорт-Экспрессу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.07.2015 19:25
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    Комментарии (21)
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    112910415
    1437936023
    Урал достойно играл!
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    Финт
    1437937670
    Был там пенальти,защитник два раза на ногу наступил!!!
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    астраханец
    1437941813
    Если бы да кабы. По факту Урал ничего бы не смог поделать. Зенит обыграл на классе по факту. Все голы, кроме с пенальти, были индивидуальными, то есть командно Урал выглядел на голову сильнее Зенита, но индивидуально Зенит все сделал не ниже своего уровня. Этого хватило для победы.
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    Старый Пью
    1437944477
    Да был пенальти. Очень нетехнично сыграл Фонтанельо. Нельзя так, заведомо не попадая по мячу, продолжать движение ногами в сторону ног соперника. Надо хоть немного, но менять траекторию собственных ног. Учат этому, но не у всех получается. Сам нередко так ошибаюсь.
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    ufos73
    1437945489
    Ни кто не спорит, что небольшой контакт был, но Шатов так картинно упал, Так ногу \"задирают\" когда по ней бью, когда цепляют, наоборот... Так что он немного перепутал, пусть пару уроков у Кержа возьмет ))))
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    Димон Булыкин
    1437956624
    Я слышал, что Еськов получит за справедливо данный пенальти неуд. Это маразм московских кабинетов, КДК, комитетов по этике и прочей шалупени, которые не видят очевидного, например удара в лицо Акинфеевым или проявления расизма на спартаковсих трибунах, зато раскидываютя неудами нормальным судьям, лишь бы кинуть тень на Зенит.
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    BAD BOY 95
    1437958698
    Да президент урала прав в зените не один шатов умеет симулировать даже вилаш боаш умеет нырнуть))
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    woyser
    1437977285
    Да, уж при 0-1 они бы что нибудь сделали)))
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    neveldomha
    1437978157
    Уж больно акцентированно Фонтанельо поставил ногу туда, куда он должен был ее ставить.
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    ologreds
    1694997537
    numo436850
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