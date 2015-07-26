Арсен Венгер: «Мы не испытываем острой необходимости в трансферах»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о игре команды против «Лиона» (6:0) и возможных приобретениях в это межсезонье.
«Мы показали хорошую, динамичную командную игру, при которой многие наши игроки отличились голами. В целом это продолжение того, что мы делали в конце прошлого сезона.
Что касается приобретения креативных игроков, то могу сказать, что мы открыты для таких трансферов, но не испытываем в них острой необходимости.
Что касается приобретения креативных игроков, то могу сказать, что мы открыты для таких трансферов, но не испытываем в них острой необходимости.
Сегодня в нашем составе не было Уэлбека и Санчеса – наших важнейших игроков. Уилшер также достаточно креативен. Это означает, что у нас уже есть хороший состав.
Когда вы забиваете 6 голов за матч, то можно согласиться с тем, что острой необходимости в креативных игроках нет.
В финале Кубка Англии мы забили 4 гола. Мы открыты для трансферов, но сейчас многие работают на трансферном рынке, и у многих клубов большие бюджеты», – сказал Венгер.
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