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    • Арсен Венгер: «Мы не испытываем острой необходимости в трансферах»

    Арсен Венгер: «Мы не испытываем острой необходимости в трансферах»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о игре команды против «Лиона» (6:0) и возможных приобретениях в это межсезонье.

    «Мы показали хорошую, динамичную командную игру, при которой многие наши игроки отличились голами. В целом это продолжение того, что мы делали в конце прошлого сезона.

    Что касается приобретения креативных игроков, то могу сказать, что мы открыты для таких трансферов, но не испытываем в них острой необходимости.

    Сегодня в нашем составе не было Уэлбека и Санчеса – наших важнейших игроков. Уилшер также достаточно креативен. Это означает, что у нас уже есть хороший состав.

    Когда вы забиваете 6 голов за матч, то можно согласиться с тем, что острой необходимости в креативных игроках нет.
    В финале Кубка Англии мы забили 4 гола. Мы открыты для трансферов, но сейчас многие работают на трансферном рынке, и у многих клубов большие бюджеты», – сказал Венгер.

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    Источник: ФК «Арсенал»

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    26.07.2015 11:56
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    Комментарии (14)
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    bezymec
    1437907972
    Правильно!Хоть кого покупайте,все одно 4-5 место и 1/8 Лиги чемпионов!На фига бабки тратить в пустую!
    Ответить
    Тот еще Бобер
    1437911281
    упустили Хедиру я думаю, это в первую очередь негативно скажется на сезоне
    Ответить
    Тraumtanzеr
    1437914039
    Нуже нападающий.Топовый.
    Ответить
    Zidane_92
    1437919934
    Закупится молодыми темнокожими французами из лиги 2)
    Ответить
    nahan
    1437921032
    Защиту усилить следовало бы.
    Ответить
    Father of Russian footbal
    1437921152
    Топ-нападающий и классный опорник всё равно необходимы.
    Ответить
    ВАЙПЕР
    1437930019
    \"..но на всякий случай 50-100 лямов вбухаем..\"
    Ответить
    112910415
    1437934620
    а усилиться надо
    Ответить
    Mr Siberian
    1438102051
    Для финала ЛЧ нам нужен топовый голеадор и защитник.
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    ologreds
    1694997539
    numo436827
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