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    Валерий Рейнгольд: «Зенит» должен легко обыграть «Урал»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от поединка 2-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» на выезде сыграет с «Уралом».


    «Зенит» должен побеждать и обсуждать тут нечего. Мастерства у питерцев намного больше. Проблемы у них могут возникнуть, только если они сами их «придумают». «Урал» при Гончаренко будет выделяться только на фоне команд своего уровня. Эта команда не будет решать больших задач, а питерцы должны одержать легкую победу», – считает Рейнгольд.

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    Источник: «Советский спорт»

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    26.07.2015 10:43
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Raulya
    1437897547
    Питерцы вчера днюху Халка отмечали будут полупьяные)))
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    sir_Alex
    1437897576
    Пусть будет нелегко
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    ААМ
    1437897863
    Гладко на бумаге.
    Ответить
    порт
    1437898847
    ХЗ.
    Ответить
    leopit
    1437904646
    Даже поросятники всё понимают!
    Ответить
    cska-62
    1437910358
    После первого тайма можно сказать, что никакого преимущества у "Зенита" пока нет. И это при том, что у Виктора Гончаренко только три игрока уровня премьер-лиги: Фонтанелло, Лунгу и Хозин. Ну может прибавят ещё в мастерстве Кулаков и Ерохин. И всё. Мяч "Урал" пропустил благодаря неверной позиции голкипера Жевнова. Шатов сделал прекрасную передачу, но Дзюба мог только принять мяч и ударить, ибо на нём уже были два защитника... Жевнов же вышел из ворот и оказался в бесполезной для защиты ворот полупозиции... А вот во втором случае он сыграл хорошо, ибо Дзюба на мяче был один и Жевнов правильно вышел ему навстречу и отбил удар...
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    Диктор
    1437911497
    Вообще нет никакого преимущества-я бы сказал что Урал на классе смотрится лучше-если бы не судейство-пенальти не было-но это же Зенит-фу-стали прям как ЦСКА.
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    112910415
    1437928415
    почти равная игра
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    ologreds
    1694997540
    numo436817
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