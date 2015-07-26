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    • «Наполи» ведет переговоры о продлении контракта с Игуаином

    «Наполи» ведет переговоры о продлении контракта с Игуаином

    «Наполи» намерен сохранить нападающего команды Гонсало Игуаина. Руководители итальянского клуба, включая президента Аурелио Де Лаурентиса, встретились в Венеции с агентом 27-летнего аргентинца, который является его братом, а также с его отцом и обсудили возможность продления контракта.

    Срок действующего соглашения Игуаина с «Наполи» истекает летом 2018 года.
    Ранее Де Лаурентис заявил, что продал бы форварда за 90 млн евро,чтобы купить 8 новых футболистов, однако позже сказал, что пошутил.

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    Источник: Skysports

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    26.07.2015 08:53
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    Комментарии (5)
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    sir_Alex
    1437891692
    Правильно думают. Да и не нужен он больше никому
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    dima090887
    1437892257
    90 млн. ? да ну на.
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    nahan
    1437918568
    Избавляться нужно от мазилы...
    Ответить
    кермет
    1437946348
    кривая наполитанская залупа квеееее
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    ologreds
    1694997540
    numo436805
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