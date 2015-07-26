«Наполи» ведет переговоры о продлении контракта с Игуаином

«Наполи» намерен сохранить нападающего команды Гонсало Игуаина. Руководители итальянского клуба, включая президента Аурелио Де Лаурентиса, встретились в Венеции с агентом 27-летнего аргентинца, который является его братом, а также с его отцом и обсудили возможность продления контракта.
Срок действующего соглашения Игуаина с «Наполи» истекает летом 2018 года.
Ранее Де Лаурентис заявил, что продал бы форварда за 90 млн евро,чтобы купить 8 новых футболистов, однако позже сказал, что пошутил.
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