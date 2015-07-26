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    Луис Энрике: «С ван Гаалом «МЮ» способен выиграть требл»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после поражения от«Манчестер Юнайтед» (1:3) в рамках Международного кубка чемпионов высоко отозвался об английском клубе.

    «С таким тренером, как ван Гаал, и с таким подбором игроков «МЮ» по плечу любые задачи. За год многое может случиться. В позапрошлом сезоне мы не выиграли ни одного трофея, а в прошлом – оформили требл. «МЮ» способен повторить наш успех, это великий клуб», – отметил Луис Энрике.

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    Источник: Sports.ru

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    26.07.2015 07:56
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    Комментарии (8)
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    kanuni
    1437888160
    Короче,ссал я на этот "бомбардир",верните "соккер" админорасы.
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    sasha-95
    1437891719
    '''''''''''''''''
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    artem 81
    1437893944
    бомбардир г..но
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    Robbaggio
    1437908689
    Пока у МЮ с ван Гаалом трабл!
    Ответить
    nahan
    1437917889
    Денег на трансферы не жалеют, тренер просто обязан это оправдать.
    Ответить
    112910415
    1437933384
    да ладно!
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    ologreds
    1694997541
    numo436799
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